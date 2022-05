El presidente Pedro Castillo fue denunciado penalmente por el presunto delito de asesinato, por la muerte de Yhony Quinto Contreras, que se registró el mes pasado en el distrito de Salas (Ica), durante las últimas manifestaciones contra el Gobierno.

Afirman abandono del Estado

La denuncia fue formulada por el abogado Gregorio Parco, quien es representante legal de Yonaida Oncebay, esposa de la víctima. En el documento se indica como autores mediatos, al actual mandatario Pedro Castillo. Además también se ha denunciado al ministro del Interior, Alfonso Chávarry, al comandante general de la Policía Nacional, Vicente Tiburcio, y al director de la región policial Ica.

En la documentación se indica que el Estado Peruano y sus entidades públicas y funcionarios denunciados, no acudieron con ninguna ayuda económica ni asumieron su responsabilidad, por lo que el occiso fue llevado a la región de Huancavelica, en la provincia de Angaraes, distrito de Ccochaccasa, lo que se evidencia con documentos como el certificado de necropsia, certificado de defunción general y certificado de inhumación.

“La viuda exige justicia, ya que su esposo solo se dirigía a trabajar y no participaba de la protesta, ellos vinieron a Ica el 1 de abril del 2022 y el 6 del mismo mes ocurre el lamentable hecho. El Gobierno no ha brindado ningún apoyo para el sepelio, los gastos de traslado del occiso hasta Huancavelica y otros. Se ha establecido una denuncia penal por asesinato, porque en caso no exista un autor material directo, que debe ser algún policía que ha disparado, entonces el autor mediato es el presidente de la República y los generales de la policía. Es como haber cometido el crimen de La Cantuta y Barrios Altos, donde Alberto Fujimori está preso”, declaró.

Manifestó que la denuncia ha sido presentada ante el Ministerio Público, también ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República y a la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica, a esta última instancia se le ha solicitado la detención preliminar de los presuntos responsables del delito por homicidio calificado.

Finalmente, el letrado indicó que después de un largo tiempo, se ha formado un grupo de trabajo para poder indemnizar a los deudos de los fallecidos con 40 mil soles, este monto es insuficiente para la familia de Yhony Quinto, quien deja a dos menores de 5 años y 1 año y 8 meses en la orfandad.