Los ciudadanos Yovani Yenny Paucar Toledo, Carlos Alberto Torres Huamán y Danny Stiven Vásquez Ortiz, han formulado una denuncia por el presunto delito de estafa agravada y el presunto delito de defraudación (estelionato) y fraude en la administración de personas jurídicas, en contra de quienes fueron y son integrantes de la Asociación de Comerciantes Propietarios del Mercado Mayorista N° 01 Santo Domingo de Ica-ACPROMEMA. Acusan que pagaron hasta 20 mil soles por terrenos de 40 m2, sin embargo, otra asociación los ha sorprendido indicando ser el propietario de la mayor extensión del predio y ahora les piden 70 mil soles.

Grave acusación

La denuncia presentada ante la División de Investigación Criminal (DIVINVRI-Ica), es en contra de Vicente Cupe Mendoza, en calidad de ex presidente de la ACPROMEMA, Maribel Giovanna Anchante Ormeño, en calidad de ex tesorera de la mencionada asociación, José Orlando Toledo Arias, en calidad de presidente de ACPROMEMA, y los miembros del Consejo Directivo José Antonio Torres Quispe, Jenny Roció Quispe Huamán, Gloria Hermelinda Carrillo Rojas, Carmen Torres Alarcón y Fausta Soledad Pareja Johnson.

Los denunciantes entre sus fundamentos señalan que ACPROMEMA, promovió venta de locales y el señor Vicente Cupe les manifestó la apertura del proyecto del nuevo mercado mayorista en el distrito de Salas Guadalupe, por ello se encontraron en el parque Abraham Valdelomar, donde asistieron los antes mencionados y la Sra. Teresa Gladys Ordoya, indicándoles venta de lotes comerciales de 40 metros cuadrados por 20 mil soles, Varios pagaron y se realizó la firma del contrato privado de adjudicación y constancia de cancelación.

Tras el pago, les autorizan tomar posesión de lotes en forma provisional (para hacer mercado y atraer más personas que compren lotes de terrenos comerciales), sin embargo cuando los compradores instalaban sus negocios, llegó un grupo de personas que indicaron ser miembros de la Asociación De Mayoristas Emprendedores y Productores de Ica-AMEPRO, y señalaron que eran los propietarios del 90.09% de derechos y acciones del predio Santa Isabel sub lote N° 04 inscrito en la partida registral N° 11183365, (Salas Guadalupe) y que ACPROMEMA, solo tenía el 9.91% de derechos y acciones. Los conminaron a integrar la asociación, pero con cambio de proyecto comercial y ya no para mercado, y debían pagar la suma de 70 mil soles, con una primeria cuota de 7 mil soles. Al no aceptar las condiciones, los comparadores han sido víctimas de represalias, corte de luz, agua, vigilancia y les han interpuesto demanda de reivindicación en varios procesos civiles.

“Los denunciados han creado un riesgo prohibido por el Derecho Penal, al diseñar un sistema utilizando el nombre y el dinero de la ACPROMEMA, quienes sin tener autorización de la Asamblea General Extraordinaria de Socios, han dispuesto de la suma de $150 mil para suscribir el testimonio – escritura pública de contrato preparatorio de compra venta con reserva de propiedad y arras confirmatorias, que otorgan Oscar Falconí Chiri y Otros a favor de ACPROMEMA, y en forma sorprendente al momento de formalizar la compra venta de derechos y acciones, por el precio de 1′364, 016.00 dólares americanos y $150 mil dólares americanos respectivamente; aparezca otra personería jurídica AMEPRO, integrada por familiares de la Junta Directiva de la ACPROMEMA, a pesar que toda la logística y venta ha sido realizada a nombre de ACPROMEMA, contratos, constancias de cancelación)”, se lee en la denuncia.

También se indica que se ha cometido el presunto delito de defraudación (estelionato) y fraude en la administración de personas jurídicas, ya que la supuesta aprobación de la compra venta de derechos y acciones del predio Santa Isabel sub lote N° 04, compra aprobada en un 9.91% de derechos y acciones del terreno por el precio de 150 mil dólares americanos, y se autoriza a su presidente José Orlando Toledo Arias, sea la persona en suscribir la minuta y escritura de compraventa de derechos y acciones del terreno, pero en dicha aprobación a Toledo Arias no se le otorga facultades para vender, transferir y enajenar, y sin tener autorización por el Consejo Directivo ni de la Asamblea General de la asociación, habría suscrito a nombre de ACPROMEMA más de 250 contratos privados de adjudicación a los denunciantes y terceras personas, disponiendo de un área superior al 9.91 % derechos y acciones, y habiendo vendido 250 lotes comerciales en la suma de 20 mil soles cada lote, daría la friolera suma de 5 millones de soles, dinero que no habría ingresado al patrimonio de la ACPROMEMA.

VIDEO RECOMENDADO