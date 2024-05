La estafa en venta de terrenos de propiedad del Estado continúa evidenciándose en el sector de La Tierra Prometida, donde inescrupulosos invaden y lotizan amplios predios con la finalidad de venderlos. Esta vez un hombre denuncia que pagó hasta 11 mil soles por un terreno, pero fue estafado.

Grave denuncia

El ciudadano Havin Magin López contó que todo empezó el 1 de abril del 2024, cuando fue contactado por Boris Chamorro Hidalgo, quien, al tener conocimiento de la necesidad de la familia por tener una vivienda, se presenta como dirigente de la asociación provivienda Apóstol Santiago, en La Tierra Prometida, indicando que tiene a la venta un predio de su familiar Rolando Eraclides Huyhua Calderón, en la manzana “E”, lote 6.

Tras realizar la oferta, el ciudadano accede a la compra, por ello se elaboró un documento de compra-venta para el predio de 160 metros cuadrados por un monto de 11 mil soles que debe abonarse en tres partes. Una de las condiciones que habría impuesto Chamorro Hidalgo, es que el dinero sea depositado en su cuenta BCP, esto causó extrañeza porque el deposito no era para el Sr. Huyhua, pero indicó que él ya lo había acordado con su familiar y no había problema, por ello se le realizó dos transferencias, una de 8 mil 900 soles y otras de S/ 2000.

Posteriormente en las acciones de transacción y traspaso del lote, no se hizo presente Rolando Huyhua Calderón, quien se presume era el propietario del predio, y al preguntar los compradores, solo se les indicó que él ya tenía conocimiento y estaba ocupado en el trabajo. Se firmó un contrato, compra –venta, donde el vendedor declara que en el terreno existe una construcción rústica semi concluida, cuenta con un piso de cemento de 30 metros cuadrados aproximadamente, un módulo pre fabricado de 5 x5 metros, de material OSB, techo de Eternit; además cuenta con fluido eléctrico en su posesión y los costos del fluido eléctrico han sido pagados en su integridad.

Fueron sorprendidos

La familia de Havin Magin, al tomar posesión del lote por el que pagaron miles de soles, fueron sorprendidos por la comisión de moradores, quienes les indicaron debían realizar un abono económico. Ellos les explicaron como adquirieron el lote, pero los posesionarios de la zona les indicaron que no era el procedimiento y la venta era ilegal, ya que los terrenos son de propiedad de la Municipalidad Provincial de Ica, además que Boris Chamorro Hidalgo, no era dirigente de la zona.

“Quiero denunciar por estafa al señor Boris Chamorro, él me llamo y por necesidad de adquirir un terreno, como tengo mi familia, mis dos hijas y mi señora, el señor me ofreció un terreno y tenía un papel donde decía que era el dueño. Le deposité 11 mil soles esto ocurrió como hace un mes a mes y medio, me dijo que tenía todo y no había ningún problema que podía vivir ahí, y cuando llegó la Asociación me quiere desalojar, porque me dicen que está prohibida la venta de terrenos ahí, ahora no contestan el celular ni responde los mensajes para que nos devuelvan nuestro dinero”, declaró.

El ciudadano expuso todos estos hechos mediante documentación a la Municipalidad Provincial de Ica, donde solicitan al alcalde de Ica, Carlos Reyes, que a través de la Procuraduría Publica Municipal, Asesoría Jurídica o a quien corresponda se proceda a denunciar a las personas que vendieron el terreno municipal y realizaron el delito de estafa.

VIDEO RECOMENDADO