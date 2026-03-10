Una denuncia ciudadana difundida en redes sociales alerta sobre casos de crueldad animal en los alrededores del Santuario de Luren, en la provincia de Ica, donde al menos tres gatos habrían muerto tras ser envenenados en los últimos días.

Crueldad animal

De acuerdo con la alerta vecinal, los hechos se estarían registrando en las inmediaciones de las calles Ayacucho y zonas cercanas al templo, donde residentes del sector habrían encontrado a los animales sin vida. La situación ha generado preocupación entre vecinos y defensores de los animales, quienes advierten sobre el riesgo para otras mascotas que circulan por el área.

Según la denuncia difundida, personas desconocidas estarían colocando sustancias tóxicas para envenenar a los felinos que viven o transitan por la zona. Los ciudadanos que reportaron el caso pidieron a la comunidad mantener vigilancia y tomar precauciones con sus mascotas.

Vecinos del sector han solicitado que las autoridades municipales y policiales investiguen el caso, ya que el envenenamiento de animales constituye un acto de crueldad sancionado por la legislación peruana.

