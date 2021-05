Los pobladores del caserío Huacachina Seca (Pueblo Nuevo-Ica) denunciaron que presuntos propietarios han llegado a ubicarse en una zona conocida como El Horno, un lote que es materia de controversia, además que pretenden ampliarlo invadiendo parte de un sitio arqueológico declarado intangible por el Ministerio de Cultura.

Indicaron que la familia Mendoza Bonifaz se apropió del sitio presentando documentos de herencia, pero ningún título de propiedad. Afirmaron que la propietaria legítima es María Bohórquez Mendoza, quien por motivo de enfermedad no puede apersonarse al lugar que además ha sido ampliado afectando terrenos del Instituto Nacional de Cultura del Perú (INC), donde acuden frecuentemente estudiantes para hacer análisis del sitio con fines académicos.

Falsos propietarios en la zona

“La familia Mendoza Bonifaz tiene documentos falsos, han traído matones, el señor Luis Mendoza Bonifaz inclusive ya ha sido citado por el INC y no se ha presentado. Ese terreno le pertenece a la señora María Bohórquez, quieren ampliarlo, y adueñarse de un camino que pertenece al INC, y es la entrada para la cultura Soniche, aquí vienen estudiantes de la UNICA a realizar estudios”, declaró Mirtha Hernández Tipacti.

De igual forma , Lili Benítez Hernández sostuvo que los posesionarios ya se encuentran realizando trabajos de construcción, cercando la zona, precisó que si el INC libera parte del terreno, el municipio no podrá trabajar en un proyecto de ampliación urbana, afectando a más de 15 familias del lugar, quienes se encuentran indignados ya que no se respeta la intangibilidad de la zona.

Los moradores condenaron la falta de identidad cultural, por ello exigen que las autoridades de la municipalidad y de Cultura atiendan su llamado, pidieron que se actué a la brevedad posible para recuperar el terreno del sitio arqueológico intangible.