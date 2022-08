Decenas de familias del sector Temístocles Rocha, en el distrito de Subtanjalla, denunciaron el mal abastecimiento de agua por más de dos meses en la zona, lo que ha generado dificultades en sus hogares y se sienten vulnerables en un contexto de emergencia sanitaria por la COVID-19.

Carlos Quispe, vecino del lugar, señaló que hasta 80 familias son las afectadas por la falta del líquido elemental, increíblemente ellos deben pagar 30 soles por casa, para que una empresa particular, realice el abastecimiento del agua potable en una cisterna de mil litros.

Constante problemática

“Emapica no abastece adecuadamente, hay hogares donde solo viven ancianos y ellos no pueden estar cargando bidones. Tenemos kilos de ropa acumulada para lavar, no tenemos la higiene adecuada y debemos comer en platos descartables para no estar lavando”, declaró.

La misma preocupación fue manifestada por Luzmila Huamaní, quien vive más de 25 años en la zona e indicó que la problemática es constante, a pesar de ello, deben pagar puntualmente los recibos que se les emite.

“Dicen que se ha malogrado un motor, que se ha roto una tubería y también que el reservorio pertenece a otro sector y como hay crecimiento poblacional no se abastece. Lo cierto es que no tenemos solución por largos meses, las autoridades deben intervenir y sancionar a Emapica, o en todo caso que envíen más cisternas, estamos padeciendo todos los días por esto que prácticamente es una sequía”, enfatizó.

En un recorrido por la zona, también ese encontró a Pilar Cutipa de 81 años, la adulta mayor se encontraba lavando la ropa en el exterior de su casa, donde instaló una manguera con un recipiente de 20 centímetros de altura, con la esperanza que pueda almacenar el agua. Ella indicó que es de condición humilde y que el único cilindro que había comprado a un particular ya se le había terminado.