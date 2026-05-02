La tranquilidad en calles y avenidas de la urbanización Los Portales Sol de Huacachina, en la provincia de Ica, se ha visto seriamente alterada por la presencia constante de grupos de motociclistas que realizan maniobras temerarias y piques ilegales, generando preocupación entre los residentes de la zona.

Perturbación de la tranquilidad

De acuerdo con los vecinos, estos conductores, en su mayoría jóvenes, varios de nacionalidad extranjera, circulan a excesiva velocidad por la vía pública y ejecutan acrobacias como los denominados “caballitos”, desplazándose sin control y poniendo en riesgo tanto su integridad como la de peatones y otros conductores.

La situación quedó evidenciada recientemente cuando dos personas sufrieron una aparatosa caída mientras realizaban una de estas maniobras. El incidente, registrado en imágenes por testigos, dejó a los involucrados con fuertes golpes en distintas partes del cuerpo.

Los residentes señalaron que los motociclistas alcanzarían velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora dentro de zonas urbanas, lo que incrementa significativamente el riesgo de accidentes, además el ruido de los motores perturba la tranquilidad de los menores y ancianos que duermen por la madrugada.

Solicitan mayor presencia de las autoridades y acciones concretas que permitan restablecer el orden y la seguridad en la zona.

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