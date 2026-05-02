en la provincia de Ica, se ha visto seriamente alterada por la presencia constante de grupos de motociclistas que realizan maniobras temerarias y piques ilegales, generando preocupación

Perturbación de la tranquilidad

De acuerdo con los vecinos, estos conductores, en su mayoría jóvenes, varios de nacionalidad extranjera, circulan a excesiva velocidad por la vía pública y ejecutan acrobacias como los denominados “caballitos”, desplazándose sin control y poniendo en riesgo tanto su integridad como la de peatones y otros conductores.

La situación quedó evidenciada recientemente cuando dos personas sufrieron una aparatosa caída mientras realizaban una de estas maniobras. El incidente, registrado en imágenes por testigos, dejó a los involucrados con fuertes golpes en distintas partes del cuerpo.

Los residentes señalaron que los motociclistas alcanzarían velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora dentro de zonas urbanas, lo que incrementa significativamente el riesgo de accidentes, además el ruido de los motores perturba la tranquilidad de los menores y ancianos que duermen por la madrugada.

Solicitan mayor presencia de las autoridades y acciones concretas que permitan restablecer el orden y la seguridad en la zona.

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