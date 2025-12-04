Un grupo de vecinos de la urbanización Los Jardines de Avifap, en Piura, reclaman por la bulla que generan estos motociclistas que llegan a la zona para hacer “piques”, generando un gran bullicio e interrumpiendo la tranquilidad de las familias. Ellos exigen la intervención de la policía y de Serenazgo para erradicar a estos motociclistas.

El Malestar. La secretaria de la Juveco primera etapa, Nancy Ávalos, precisó que el malestar generalmente empieza desde los jueves, día en que estas personas llegan a la zona para hacer “piques”, generando bulla y poniendo en riesgo la vida de las personas que circulan por esta zona, ya que las actividades que realizan son ilegales.

Para ello, Ávalos pidió la presencia de la policía y personal de Serenazgo para que vigilen y controlen este sector, ya que los fines de semana se vuelven más peligrosos, debido a que cuando realizan estos piques, también consumen alcohol.

“Es algo que se está agravando, somos una urbanización tranquila, pero está viniendo gente de otras zonas y se concentran acá los moteros, ven el deporte como distracción, pero nos mortifican con los ruidos estruendosos, sonidos desde las 9 de la noche, toman licor y ponen música a todo volumen”, dijo la dirigente de la Juveco.

Asimismo, indicó que en la zona hay personas de la tercera edad y enfermos, pero estos motociclistas no respetan e invaden la tranquilidad de los hogares, por lo que exigen que se erradique por completo esta actividad ilícita.

“La policía hace un trabajo diurno y estos los hacen los fines de semana, denunciamos para que las autoridades hagan su trabajo y los erradiquen, que vean las formas de tomar acciones. Parece que estas personas son extranjeras”, precisó la dirigente.

Otra vecina sostuvo que son más de 100 motos las que llegan a esta zona y estas actividades duran hasta las 4 a 5 de la madrugada, que pese a que dan aviso a la policía y serenazgo, nadie llega a controlar.