La Municipalidad Provincial de Piura durante la sexta sesión ordinaria del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC) anunció la actualización del sistema de videovigilancia de la ciudad, valorizado en S/ 10 millones y financiado mediante un convenio con el Ministerio del Interior, que permitirá instalar 83 nuevas cámaras con lentes de 360 grados en zonas previamente identificadas como de alta incidencia delictiva.

Estos equipos de última generación incorporan Inteligencia Artificial (IA), identificación de rostro y lectura de placas vehiculares, permitiendo a la Policía Nacional del Perú (PNP) una intervención más rápida y articulada ante cualquier conducta sospechosa. Esta modernización fortalecerá el monitoreo urbano y la capacidad de respuesta ante emergencias.

El alcalde, Gabriel Madrid Orue, explicó que la inversión, cuya ejecución tiene un plazo de seis meses, busca potenciar la central de vigilancia moderna inaugurada en 2017, dado que la otra central ya ha concluido su vida útil y se encuentra obsoleta. “Las 83 cámaras serán estratégicamente ubicadas en las “zonas calientes” identificadas por el Ministerio del Interior”, precisó Madrid.

Asimismo, se dio a conocer que los piques o carreras ilegales serán objeto de sanciones específicas, actualmente en trámite, con el fin de reducir estas prácticas que ponen en riesgo la integridad de conductores y vecinos. También se presentó el proyecto de fotopapeletas, orientado a reforzar el control del tránsito y promover el respeto a las normas viales en la ciudad.