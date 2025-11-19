La fiscal provincial Aholiban Guerrero Castillo, del Tercer Despacho de la Fiscalía Penal Corporativa de Morropón, presentó un requerimiento acusatorio contra el policía en actividad, Edixon Rone Córdova Godos, por el presunto delito de secuestro agravado con subsecuente muerte en agravio del joven universitario Anthony Iván Camizán Guerrero, delito que contempla la pena máxima de cadena perpetua.

Al concluir la investigación preparatoria, la fiscal reunió suficientes elementos de convicción que vinculan al imputado con la desaparición y muerte de la víctima.

Entre los elementos figuran la reconstrucción de los hechos, el análisis del registro de llamadas tras el levantamiento del secreto de las comunicaciones y la ubicación de antenas telefónicas que sitúan al investigado en Talandracas–Frías, pese a que inicialmente declaró haber estado en Canchaque.

En la investigación también se incorporan testimonios y otros indicios que revelan una relación amorosa violenta y secreta entre ambos, lo que refuerza la hipótesis fiscal sobre el presunto móvil del crimen.

Con este requerimiento, la Fiscalía solicita cadena perpetua y anuncia que continuará impulsando las acciones necesarias para garantizar justicia para la víctima y los familiares del joven universitario Anthony Camizán. Se espera que el juez acoja la acusación fiscal.