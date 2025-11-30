La Municipalidad Provincial de Piura alerta a la ciudadanía sobre la aparición de nuevas modalidades de estafa y ocupación ilegal en terrenos de propiedad municipal, entre ellos aquellos ubicados en la Parcela B’, en el sector Noroeste de la ciudad.

Diversas personas inescrupulosas estarían promoviendo la supuesta venta de estos predios sin contar con autorización alguna, poniendo en riesgo el patrimonio público y exponiendo a vecinos a ser víctimas de engaños.

Fotografías remitidas a la comuna confirman actividad irregular en zonas colindantes al Monasterio Carmelitas y en los alrededores del colegio Turicara, en la Av. Raúl Matta, donde incluso se ha detectado el inicio de construcciones clandestinas.

La Oficina de Control Municipal advirtió que estos individuos ofrecen los terrenos como si fueran de su propiedad, induciendo al error a ciudadanos que desconocen que dichos predios pertenecen a la Municipalidad Provincial de Piura. Este tipo de actos constituyen una grave infracción y representan un atentado contra los bienes públicos.

Ante esta situación, la Municipalidad ha dispuesto la intervención inmediata de las áreas competentes para detener estas prácticas ilegales, reforzar la vigilancia en la zona y ejecutar las acciones administrativas y legales que correspondan.

Finalmente, la comuna provincial exhorta a la población a no realizar transacciones informales de terrenos y a verificar cualquier información en las oficinas municipales autorizadas. Asimismo, invita a los vecinos a reportar cualquier actividad irregular que ponga en riesgo el patrimonio de todos los piuranos.