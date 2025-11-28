El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) refuerza los trabajos de limpieza, descolmatación y conformación de diques en la margen izquierda del río Piura, en el sector El Milagro–La Encantada, provincia de Morropón–Chulucanas, a fin de reducir riesgos de eventuales desbordes durante la temporada de lluvias.

Durante 15 días, el Programa Nuestras Ciudades (PNC), a cargo de las labores, desplegará en la zona maquinaria pesada que incluye un tractor, un cargador frontal, una excavadora y dos volquetes. Las acciones consisten en la limpieza y descolmatación del cauce, además de la conformación de un dique con material propio de la zona, lo que permitirá reforzar la protección de las familias que viven cerca del río.

“Nuestra misión es proteger la vida de cientos de ciudadanos piuranos. Para ello, hemos dispuesto acciones inmediatas que ayuden a mitigar los riesgos de posibles desbordes del río y así evitar los lamentables efectos que estos fenómenos naturales han tenido en el pasado”, sostuvo el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes Quilcate.

Estas labores forman parte del convenio de colaboración interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda y la Municipalidad Provincial de Morropón–Chulucanas, y se ejecutan en el marco de la campaña nacional “La prevención nos une”. Además, la intervención cuenta con la coordinación de la Autoridad Local del Agua, que identificó el punto crítico de La Encantada a través de fichas técnicas referenciales.

Durante este año, el Ministerio de Vivienda intervino en diversos puntos vulnerables en el Alto Piura gracias a la Unidad Básica Operativa (UBO) Piura, entre ellos: Dren Villa Mercedes, margen Cerro Vicús, quebrada Yecala, quebrada La Peña, quebrada Rómulo, quebrada Chaquira, quebrada Km 50, dren Batanes y quebrada El Chorro, contribuyendo a reducir riesgos y proteger a miles de familias.

Estas labores de mitigación de riesgos se realizan de forma preventiva durante todo el año, pero se refuerzan ante el inicio de la temporada de lluvias, en el marco del plan de acción “La prevención nos une”, estrategia impulsada por el sector.