Más de 975 000 personas y 1 457 instituciones educativas están expuestas a un riesgo muy alto por inundaciones en caso de registrarse lluvias intensas en la región Piura, según advirtió el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).

De acuerdo con el Ministerio de Educación (Minedu), más de 83 000 estudiantes piuranos (es decir el 17.5% del total) llevan sus clases en locales con riesgos físicos y sanitarios donde las aulas podrían colapsar, con los servicios básicos deficientes o infraestructura expuesta a lluvias e inundaciones.

“El acceso a servicios básicos –agua, energía eléctrica y saneamiento– constituye un factor determinante para el rendimiento y la permanencia escolar. Según el Banco Mundial, la infraestructura educativa de calidad contribuye a reducir brechas de aprendizaje, fortalecer la inclusión y generar entornos seguros que potencian la eficacia de las estrategias pedagógicas”, explicó Germán Vega, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes).

Mientras tanto, entre el 2015 y 2024, el Gobierno nacional, regional y local, destinaron importantes recursos para educación básica de los niveles inicial, primaria y secundaria, pero casi 3 de cada 10 soles quedaron sin usar. En total, más de S/ 1 850 millones no se ejecutaron. Son fondos que pudieron destinarse a reconstruir colegios dañados, cerrar brechas de servicios o reducir el riesgo de desastres ante un nuevo periodo de lluvias intensas.

De esta manera, la Red de Estudios sostuvo que la ejecución de la inversión pública en educación ha sido irregular. Solo en el 2019, apenas se gastó la mitad del presupuesto disponible, mientras que en 2024 el avance fue mayor. Sin embargo, no hay una mejora sostenida.

Otro punto crítico es la caída del presupuesto. Tras un impulso entre 2020 y 2022, cuando Piura alcanzó un récord histórico de más de S/ 1 400 millones, en 2025 se ha asignado menos de la cuarta parte de ese monto. Hoy, la región cuenta con el presupuesto más bajo desde 2018. Y es que, aunque hasta octubre de este año se ha ejecutado cerca del 80% del presupuesto, el problema es que el monto total es tan reducido que no alcanza para cubrir las urgencias.

“La información muestra un problema estructural que va más allá de la falta de recursos”, finalizó Vega.