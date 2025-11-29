Según el Informe de Control Específico N.º 012-2025-2-5762-SCE, la Contraloría detectó presunta responsabilidad penal y administrativa en cuatro funcionarios del Hospital de la Amistad Perú-Corea Santa Rosa II-2, debido a irregularidades en la contratación del servicio de mantenimiento de una planta generadora de oxígeno medicinal.

Señalan que el proveedor participó directamente en la elaboración de las características técnicas y del valor estimado del servicio, situación que legalmente le impedía participar en el proceso de selección. Pese a ello, la entidad le otorgó la buena pro por un monto de S/ 223 728, afectando el correcto uso de los recursos públicos.

Esta irregularidad también impactó los fines institucionales del hospital, cuya prioridad es asegurar el funcionamiento óptimo de la planta de oxígeno para atender emergencias, hospitalizaciones y otros servicios médicos que requieren el suministro continuo de este recurso.

El informe señala que servidores de diversas áreas -Unidad de Logística, Servicios Generales y Mantenimiento, quienes además integraron el comité de selección, así como la Oficina de Administración- permitieron la continuidad del proceso irregular.