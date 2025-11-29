La Contraloría General de la República detectó múltiples deficiencias en la reciente obra de un colegio de primaria en el distrito de Suyo, provincia de Ayabaca, pese a haber sido entregada hace apenas unos meses y estar valorizada en S/ 11’914,969.78.

El informe de hito de control N° 026-2025-OCI/0450-SCC señala los hechos identificados en el “Mejoramiento y ampliación del servicio educativo del nivel primaria de la I.E. Nº 14309 de la localidad de Chirinos del distrito de Suyo, Ayabaca con CUI Nº 2500863”.

Tras una inspección realizada por la comisión de control del órgano de control institucional (OCI), detectaron diversas deficiencias e incumplimientos en la obra que fue culminada. Además, luego que, mediante Resolución de Alcaldía N°443-2025-MDS-A del 15-10-2025, reconformaran un comité de recepción.

Detallan que, en la sala de reuniones del módulo A, la pizarra no cumple con las especificaciones técnicas indicadas en los planos del expediente técnico, ya que señala cinco fijadores superiores y tres inferiores, constándose que solo se ha colocado tres superiores y dos inferiores.

Además, presenta porosidades y mal acabado de pintura en cielorrasos y muros interiores. También el porcelanato está mal asentado. Asimismo, varios bloques de porcelanato se encuentran desnivelados y la chapa de la puerta se encuentra floja en Dirección.

A la vez, en los servicios higiénicos, las dimensiones de la cerámica no coinciden con lo indicado en los planos, el cual indica que las medidas deben ser de 0.35 x 0.35, sin embargo, son de 0.45 x 0.45 m. Además, hallaron que el porcelanato de la pared y el instalado en el piso, eran el mismo.

En el depósito de implementos deportivos, los marcos de ventanas no corresponden a 2x2’’ como indican los planos del expediente aprobado y hallaron marcos de 2.5’’ x 1’’ y todas las ventanas tienen la misma observación.

Mientras que, en la sala de reuniones, el pintado era deficiente y con porosidades, mal acabado de pintura en cielorrados y muros interiores. También hallaron lo mismo en la sala de profesores, tono de pintura de columna diferente en el departamento de materiales de oficina, pintura de viga con diferente tono en Dirección y deficiente pintado y distintos tonos del color en Tópico.

Asimismo, en los servicios higiénicos hallaron que las medidas del porcelanato son de 0.45 x 0.45 m., las cuales no coinciden con el expediente técnico y varias piezas de porcelanato presentan desnivel en el cuarto de limpieza.

Respecto al módulo B que comprende el comedor, cocina, depósito de combustible, dispensa y exteriores, identificaron que la mesa auxiliar de acero inoxidable (comedor) no cumple con altura especificada en los planos, igual las sillas deben ser de polipropileno. A la vez, observaron fuga en la trampa de desagüe y otras deficiencias en la cocina.