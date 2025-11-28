La región Piura concretó exportaciones por US$ 2,583 millones entre enero a setiembre, un crecimiento del 15.3% respecto al mismo periodo de 2024, según datos de la Sunat consignados por ComexPerú. La cifra representó el 4.1% del total exportado por el Perú en dicho periodo, que ascendió a US$ 62,865 millones.

El crecimiento fue impulsado por las exportaciones no tradicionales, que superaron los US$ 2,179 millones. El sector pesquero con US$ 1,077 millones y el agropecuario con US$ 621 millones. En tanto, las exportaciones tradicionales acumularon US$ 403 millones, por el petróleo y sus derivados con US$ 240 millones.

En el sector no tradicional destacaron los calamares y potas congelados, con envíos por US$ 651 millones; los fosfatos de calcio naturales, y los calamares y pota preparados. En el sector tradicional, los envíos fueron liderados por los combustible tipo queroseno para reactores y turbinas, destinados a empresas de aviación, con US$ 109 millones.

Durante el periodo analizado, EE. UU. se consolidó como el principal mercado de destino de las exportaciones de Piura, con un valor de US$ 577 millones (-9.2%). Le siguieron China, con US$ 478 millones (+181.3%), y España, con US$ 199 millones (+66.9%).