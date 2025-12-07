Vecinos del sector de Comatrana (Ica), denunciaron la depredación de las dunas ubicadas en la parte alta, tras detectar la presencia de maquinaria pesada operando sin autorización.

Atentado ambiental

Un poblador registró en video el momento en que una retroexcavadora removía la arena, generando preocupación por el impacto ambiental que podría ocasionarse en esta zona natural.

Los residentes señalaron que estas intervenciones se estarían realizando con la intención de facilitar una posible invasión del área, un problema recurrente en sectores donde las dunas y terrenos erosionados son vulnerables al tráfico de tierras.

Los pobladores pidieron la intervención inmediata de las autoridades para paralizar cualquier actividad que no cuente con permisos y para proteger las dunas, consideradas parte del paisaje natural característico de Ica.

