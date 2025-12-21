Vecinos de la calle Sebastián Barranca, en la provincia de Ica, denunciaron la tala ilegal de dos árboles de la especie meijo, para habilitar un estacionamiento informal.

Atentado ecológico

De acuerdo con la denuncia ciudadana, los responsables serían transportistas informales que cubren la ruta Ica–Lima, quienes habrían eliminado los árboles con el objetivo de usar el área verde como punto de estacionamiento para sus unidades.

En el lugar quedaron troncos de gran tamaño y ramas abandonadas sobre la vía pública, evidenciando el daño ambiental y generando malestar entre los vecinos del sector.

Los ciudadanos exigen la intervención de la Municipalidad Provincial de Ica, la Policía Nacional del Perú, SERFOR y otras autoridades competentes, a fin de sancionar a los responsables y evitar que continúen este tipo de acciones.

