Una ciudadana protagonizó un reclamo en un grifo ubicado en la vía que conduce al balneario de Huacachina, en la provincia de Ica, denunciando la venta de gasolina presuntamente adulterada con agua.

Reclamo ciudadano

Según testigos, la mujer llegó al establecimiento con varias botellas que, según indicó, contenían la mezcla de combustible y agua que le habría sido vendida en dicho local. Visiblemente indignada, exigía a gritos la devolución de su dinero, señalando que había realizado el pago mediante la aplicación Yape.

“¡Esto es una estafa! Estoy trayendo las pruebas. ¡Me están vendiendo gasolina con agua!”, exclamó la usuaria, quien pidió la intervención inmediata de las autoridades competentes para investigar el caso.

La denunciante señaló que el producto afectó el funcionamiento de su vehículo y exigió que se tomen medidas para evitar que otros conductores sean perjudicados.

