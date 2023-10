Una serie de observaciones se han evidenciado en el establecimiento de salud San Martín de Porras, ubicado en Fonavi San Martín. La Contraloría ha informado que en el centro médico se hallaron productos farmacéuticos del kit de violencia sexual vencidos, desabastecimiento de medicinas, falta de resolución de categorización, no hay información sobre la atención de consultas externas, carencia de equipos médicos, lavamanos, y hay riesgo en la cadena de frío para almacenar las vacunas.

Visita de control

Según el Informe de Visita de Control N° 23289-2023-CG/GRIC-SVC, “Al desempeño y operatividad de los establecimientos de salud del primer nivel de atención”, personal del órgano de control se trasladó hasta el local médico, comprobando que los productos farmacéuticos del kit de atención de casos de violencia contra la mujer – violencia sexual se encontraban vencidos, entre ellos la prueba rápida duales VIH/sífilis que venció el 27 de mayo de 2023, también la azitromicina 500 mg, que caducó en junio del 2022, penicilina G. benzatínica (venció en abril 2021), preservativos sin nonoxinol (venció en junio 2023), poniendo en riesgo la salud de la población beneficiaria, y la oportuna atención de los casos de violencia contra la mujer – violencia sexual que pudieran presentarse.

Asimismo, los fiscalizadores comprobaron que el establecimiento de salud tenía desabastecimiento de hasta siete medicamentos, (ibuprofeno 400 mg tablet, nitrofurantoina 100 mg tablet, sodio cloruro 2 ml 900 mg/100 ml (09%) inyec, sulfametoxazol + trimetoprima 60 ml 200 mg + 40 mg/5 ml, agua para inyección 5ml inyect, aluminio hidróxido + magnesio hidróxido 150 ml 400 + 400 y el salbutamol 10 ml 5 mg/ml). Mientras que otros 23 productos farmacéuticos están en “Sobrestock”, es decir, la cantidad existente era mayor al consumo promedio de 4 meses, entre ellos, el sulfato ferroso 300 mg, fitomenadiona 1 ml 10 mg/ml inyect, omeprazol 20 mg, fluconazol 150 mg tablet, paracetamol 10 ml 100 mg/ml solución, furazolidona 100 mg tablet, paracetamol jarabe y otros. Esta situación tiene impacto negativo, ya que se incrementan los costos de almacenamiento y el riesgo de vencimiento y la posible pérdida de medicamentos por caducidad.

El centro de salud de San Martín de Porras tampoco cuenta con resolución de categorización vigente, ya que la categorización que tenían la cual le otorga el nivel I-2, fue emitida el 2 de diciembre del 2019 y venció el 2 de diciembre del 2022, y pese a haber transcurrido más de diez meses desde su caducidad no se renovó, poniendo en riesgo la organización de los servicios de salud. El establecimiento tampoco tenía publicado el horario de consulta externa en ninguno de sus accesos.

La Contraloría también pudo determinar que el centro de salud carecía de equipos médicos que la normativa considera esenciales, ya que se presta servicios de medicina, ginecología, odontología, CRED y atención de urgencias y emergencias, pero no contaban con pantoscopio, aspirador de secreciones rodable, set instrumental de Inserción y retiro de DIU operativo, destartarizador ultrasónico, ni set instrumental para endodoncia, lo que no les permite prestar el servicio de forma integral. Además, en los consultorios de ginecología, CRED y psicología no cuentan con lavamanos, desinfectante alcohólico y papel toalla y solo en una zona habían colocado un balde para dispensar agua, jabón líquido y papel toalla.

Finalmente, se informó que el ambiente de cadena de frío del establecimiento de salud no se encuentra implementado conforme a las normas, ya que la cadena de frío no cuenta con grupo electrógeno que permita evitar la ruptura de cadena de frío ante la ausencia de fluido eléctrico y de esta manera garantizar la conservación de las vacunas dentro de los criterios y rangos de temperatura, así como alarma dual de temperatura y corriente y equipo contraincendios, esto pone en riesgo la conservación de las vacunas.

Todas las observaciones fueron informadas mediante documentación al director de la Dirección Regional de Salud de Ica, Víctor Montalvo Vásquez, quien deberá comunicar las acciones preventivas o correctivas adoptadas.

VIDEO RECOMENDADO