Locales abiertos y venta de bebidas alcohólicas pese a la ley seca fueron algunas de las incidencias detectadas durante los operativos desplegados por las autoridades en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Control por elecciones

En Ica se reportaron intervenciones en la Plaza de Armas, calle Lima y plazuela Bolognesi, mientras que el Ministerio Público extendió las acciones de fiscalización a Pisco, Chincha, Nasca, Palpa y Huaytará para verificar el cumplimiento de la restricción electoral.

Uno de los casos se registró en la Plaza de Armas de Ica, donde las autoridades encontraron un establecimiento abierto que, según informó la gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de Ica, Patricia Codarlupo, se encontraba expendiendo bebidas alcohólicas. Ante ello, se inició el procedimiento correspondiente y se exhortó al cierre del local. En caso de continuar únicamente con la venta de artesanías, se dispuso que las bebidas alcohólicas permanecieran tapadas y lacradas.

Las autoridades también recorrieron la calle Lima y la plazuela Bolognesi, donde intervinieron otros establecimientos que, pese a no funcionar exclusivamente como bares, comercializaban bebidas alcohólicas como parte de sus actividades económicas. Sus responsables fueron advertidos de que debían suspender inmediatamente el expendio de licor mientras permaneciera vigente la prohibición.

En Ica, las intervenciones fueron realizadas por la Municipalidad Provincial en coordinación con el Jurado Nacional de Elecciones, Ministerio Público, Policía Nacional y la Subprefectura Provincial. Por parte de la comuna participaron Patricia Codarlupo y el subgerente de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal, comandante Juan Carlos Porras Aragón. La restricción había comenzado a las 8:00 de la mañana y se mantendría durante 48 horas, hasta las 8:00 de la mañana del lunes.

De manera paralela, el Ministerio Público desplegó durante la noche acciones de control que se concentraron inicialmente en Pisco, donde fiscales realizaron patrullajes e inspecciones en locales comerciales, bares y establecimientos de concurrencia pública. El despliegue se replicó en Ica, Chincha, Nasca, Palpa y Huaytará, con participación de fiscales provinciales y adjuntos, Policía Nacional, Fuerzas Armadas y personal del Jurado Nacional de Elecciones, quienes recorrieron sectores estratégicos para prevenir posibles infracciones electorales o penales.

Durante los operativos, comerciantes y ciudadanos fueron exhortados a respetar la ley seca y se les recordó que su incumplimiento podía generar sanciones administrativas y penales.

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