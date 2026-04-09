La Municipalidad Provincial de Ica inició un proceso de notificación preventiva dirigido a establecimientos que comercializan bebidas alcohólicas, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la denominada “ley seca” durante las elecciones generales del 12 de abril.

Prohibido vender licor

La medida, impulsada a través de la Gerencia de Desarrollo Económico y Seguridad Ciudadana, establece que la restricción regirá desde las 8:00 de la mañana del sábado 11 de abril hasta las 8:00 de la mañana del lunes 13 de abril, periodo en el que queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas.

Según informaron autoridades municipales, esta acción forma parte de un trabajo previo de sensibilización orientado a evitar infracciones y asegurar el normal desarrollo de la jornada electoral. En ese marco, se viene exhortando tanto a propietarios de negocios como a la ciudadanía a respetar la normativa vigente.

Asimismo, se advirtió que, en coordinación con otras instituciones, se realizarán operativos inopinados de fiscalización durante los días en que rija la medida. Los establecimientos que incumplan la disposición podrían enfrentar multas económicas y clausuras temporales, de acuerdo con la normativa vigente.

La implementación de la “ley seca” es una práctica habitual en procesos electorales en el país, con el fin de prevenir incidentes, mantener el orden público y garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio del voto.

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