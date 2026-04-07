Faltan cinco días para las Elecciones Generales 2026 y las prohibiciones electorales —variadas y con sanciones severas— comienzan a entrar en vigencia. El cronograma inició con la prohibición de difundir encuestas en los medios y, en los próximos días, se activará la restricción de propaganda electoral, actividades proselitistas y la tan temida “Ley Seca”.

Las sanciones no solo provienen del Jurado Nacional de Elecciones (JNE); las municipalidades también tendrán un rol clave para hacer cumplir estas medidas que, en teoría, buscan garantizar procesos justos y que el elector llegue en condiciones óptimas a las urnas.

La ley seca

Una de las medidas de mayor impacto al ciudadano y a nivel comercial es la famosa “ley seca”. El JNE indicó que desde las 8:00 de la mañana del sábado 11, hasta las 8:00 de la mañana del lunes 13 de abril, estará totalmente prohibido el expendio de bebidas alcohólicas de cualquier tipo.

Los locales dedicados exclusivamente a este rubro (bares, discotecas, cantinas, nightclubs, etc) deberán permanecer cerrados. Quienes incumplan la disposición podrían recibir hasta seis meses de cárcel y una multa fijada en 3 390 soles.

Al respecto, las municipalidades también alistan sanciones y ejecutarán operativos para hacer cumplir esta disposición.

“Nuestro CUISA establece que el incumplimiento de la disposición de la Ley Seca, como está dada por las elecciones que se van a dar el día domingo, trae consigo la sanción del 200 % de una UIT o, en caso contrario, la clausura. Nosotros lo que vamos a hacer es, inmediatamente, clausurárselo”, advirtió el gerente de Promoción Económica de Huancayo, Joshelim Meza.

En Chilca, también se alistan sanciones y operativos durante el sábado y domingo que rige la medida.

“Si bien es cierto que el tema de fiscalización y sanción es competencia del JNE, como gobierno local se realizarán las labores de fiscalización a establecimientos dedicados exclusivamente al expendio de bebidas, a los que se les puede imponer multas equivalentes al 100 % de la UIT; ya tenemos programados operativos”, señaló Hugo Bustamante, gerente de Desarrollo Económico del distrito.

El domingo 12 de abril, día del sufragio, la ley prohíbe los espectáculos populares, funciones teatrales, de cine y reuniones públicas durante el horario de votación. Ante esta medida, la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) también desplegará un contingente de policías municipales.

Más prohibiciones

La prohibición de difundir encuestas de intención de voto en los medios de comunicación ya se encuentra vigente y se sanciona con multas de entre 10 y 100 UIT, que este 2026 oscilan entre los 55 mil y 550 mil soles.

El ambiente proselitista será la siguiente prohibición en activarse. A partir de las 00:00 horas de este viernes 10 de abril, quedan rotundamente prohibidas las reuniones o manifestaciones públicas de carácter político. El incumplimiento de esta norma se sanciona con una pena privativa de libertad de entre tres meses y dos años.

Al respecto, la Municipalidad Provincial de Huancayo informó que el último mitin con autorización en la Plaza Huamanmarca se llevó a cabo el domingo pasado y que no se tienen previstos más eventos.

“Se ha cumplido con el último mitin que ha solicitado autorización, que ha sido del movimiento ‘Venceremos’ el día domingo. No tenemos ningún otro en este momento solicitado bajo ninguna autorización”, detalló el gerente municipal, Joshelim Meza.