La Dirección Regional de Salud de Ica, informó sobre la denuncia pública realizada por una serumista, en la que se afirmaba que se había producido una ruptura de la cadena de frío de las vacunas en la posta médica de la Venta Baja en el distrito de Santiago, Ica.

Cadena de frío

Ante esta denuncia, el personal de la Red de Salud de Ica y la DIRESA ICA se constituyó de inmediato al Centro de Salud para verificar la situación. Tras la lectura del Data Logger, se determinó que no había ninguna ruptura de cadena de frío de las vacunas y que éstas se encontraban en buen estado de conservación.

“Lamentamos esta falsa alarma y la ligereza como se publicó dicha denuncia que le hace mucho daño a la confianza ciudadana en la prestación de servicio en la salud”, se indicó.

Detallaron que, para mejorar la custodia y garantizar la calidad del servicio, se han determinado las siguientes medidas:

Conformación de un equipo técnico de cadena de frío para asegurar el manejo adecuado de las vacunas.

Modificación de horarios para garantizar la presencia permanente de personal en el servicio.

Intervención especializada con el objetivo de fortalecer las relaciones interpersonales y con ello garantizar un clima laboral óptimo.

“La DIRESA Ica garantiza que todo el proceso de distribución de las vacunas a los diferentes establecimientos de salud se realiza con los más altos estándares de calidad y seguridad, asegurando la eficacia de las vacunas para la población. Toda vez que coordina permanentemente con la Red de salud y las Unidades Ejecutoras de la región”, finalizan.

