Un hombre con antecedentes penales fue detenido este fin de semana en el distrito de Santiago, tras una rápida acción de la Policía Nacional. El sujeto, identificado como Jorge Julio Ramírez Huamán (59), fue capturado en flagrancia cuando circulaba a bordo de una motocicleta con orden de requisitoria por robo.

Investigación policial

El vehículo, una Honda GL-125 de color rojo, figura como robado desde el 10 de junio de este año, según el registro de la División de Asalto y Robo de Vehículos.

Durante la intervención, Ramírez habría disparado contra un ciudadano, dejándolo herido. Esto motivó la inmediata reacción de los agentes, quienes lograron neutralizarlo y proceder a su detención sin más heridos.

En el registro personal se le encontró una pistola Glock 19, con el número de serie erradicado y seis municiones operativas. La presencia del arma, sumada a su accionar violento, agrava su situación legal.

Las autoridades confirmaron que el detenido cuenta con antecedentes por robo a mano armada y registros de ingreso al penal. Actualmente está siendo investigado por los delitos de tentativa de homicidio, tenencia ilegal de arma de fuego y receptación agravada

