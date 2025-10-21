La Policía detuvo a José Luis Ilizarbe Arias, de 27 años, conocido con el alias de “José”, por su presunta participación en el robo de repuestos de vehículos menores, valorizados en más de 30 mil soles, en el distrito de Salas Guadalupe.

Grave delito

La intervención se realizó el 19 de octubre, alrededor de las 5:00 a.m., en el centro poblado Expansión Urbana, cuando el sujeto fue sorprendido en flagrancia por los agentes policiales.

Según las investigaciones preliminares, el detenido habría sustraído diversos artículos como llantas, amortiguadores, kits de embrague, bombas de agua, resortes, discos y puntas palier, todos pertenecientes a una tienda local de venta de repuestos. La víctima reconoció plenamente al presunto autor del delito.

El implicado fue puesto a disposición del Ministerio Público y se encuentra bajo investigación por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado, además de otros posibles delitos relacionados.

