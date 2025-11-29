En el marco del Programa de Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres (PREVAED), se realizó la distribución de dispositivos de seguridad, elementos de emergencia y carteles informativos en 33 instituciones educativas priorizadas, con el objetivo de garantizar espacios más seguros y preparados frente a situaciones de riesgo.

Materiales entregados

La entrega también alcanzó a las provincias de Chincha, Pisco, Nasca y Palpa, fortaleciendo la capacidad de respuesta de la comunidad educativa en toda la región iqueña.

Entre los equipos y elementos distribuidos se encuentran: Extintores de polvo químico seco tipo ABC de 6 kg, Luces de emergencia, Sirenas de alerta, Botiquines de primeros auxilios, Megáfonos, Pintura esmalte sintético color verde, Carteles de señalización: salida con flecha derecha e izquierda, zona segura en caso de sismo, Equipos de inmovilización y atención: férula espinal larga, inmovilizador lateral de cabeza, inmovilizador cervical regulable.

Las autoridades educativas buscan proteger la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo, promoviendo una cultura de prevención y respuesta inmediata ante emergencias.

