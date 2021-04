La vacunación contra la COVID-19 para los adultos mayores de 80 años a más, inició el día de ayer en la provincia de Ica, donde se establecieron 9 puntos para aplicar las dosis del laboratorio Pfizer, buscando suministrar un total de 4386 vacunas hasta el lunes 3 de mayo, solo en la jurisdicción de la mencionada provincia.

Lugares de vacunación

En esa línea se implementaron 3 VacunaCar donde los adultos mayores asistieron en vehículos particulares acompañados de familiares. Uno de los más grandes se desarrolló en el Polideportivo Club del Pueblo donde se destinaron 420 dosis. En el lugar, el primer inmunizado fue Joaquín Velarde Cisneros de 104 años de edad. “Estoy muy contento porque he salido a ver el sol y también me han vacunado, me siento tranquilo al saber que podré abrazar a mis nietos”, expresó.

En la misma sede se encontraba Ricardo Junchaya Tataje de 81 años, quien en mayo del 2020 estuvo hospitalizado por 27 días con oxígeno medicinal tras contraer el virus de Wuhán. Él ganó la batalla, logrando ser partícipe de la jornada de inmunización.

“Es un día histórico para los adultos mayores, con esto espero poder recuperar algo a futuro de poder tener contacto con mi familia, y también dar el mensaje a todos los adultos mayores de Ica, que acudan a vacunarse con esperanza como tengo yo en este momento. Me siento afortunado, me voy muy contento”, expresó.

El sector privado también apoyó para el buen desempeño de la jornada de inmunización. Es así que se ubicó un VacunaCar en el estacionamiento del Centro Comercial El Quinde y otro en Plaza del Sol, en este último se logró vacunar a una adulta mayor de 104. Ella es Patricia Alarcón Hinostroza, viuda de Poma, quién con mucha esperanza y ánimos saludaba a las cámaras, evidenciando su agradecimiento y felicidad tras recibir el antídoto.

En tanto, el local con mayor vacunas a aplicarse ha sido el Complejo Deportivo de San Isidro, con 1380 dosis, ahí las personas de la tercera edad mostraron su malestar ya que estuvieron expuestos a altas temperaturas por horas. Muchas de ellas no perdían la esperanza de poder ingresar para recibir la vacuna rusa que los protegerá del mortal virus.

Es así que la jornada continuó desarrollándose en cinco instituciones educativas más, donde se establecieron hasta 75 brigadas médicas. Además, después de la inoculación los adultos mayores esperan un promedio de 30 minutos bajo la supervisión de un médico.