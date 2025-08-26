Mediante la Resolución Gerencial General Regional N° 088-2025-GORE-ICA/GGR, de fecha 22 de agosto del 2025, se designó al M.C. Renán Ríos Villagómez como nuevo director del Hospital Santa María del Socorro.

Cargo ejecutivo

En su presentación, se destacó el trabajo realizado en el sector salud por el gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado Herrera y el director regional de Salud M.C. Héctor Quispe Carrascal. “Vamos a continuar con la política de gestión de bienestar social y salud para los que más lo necesitan, brindando una atención de calidad, integral y oportuna”, expresó.

Cabe señalar que el Dr. Renán Ríos, ha sido director de diversos establecimientos de salud en Ica, Lima, Cañete, Áncash, Huánuco, entre otros. Los más recientes en el año 2025 fue director regional de Salud de Apurímac, y hace unos meses fue el gerente Regional de Desarrollo Social de Apurímac.

Asimismo, fue director de la Red de Salud Conchucos Sur, del Gobierno Regional de Áncash, director del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de Áncash. Anteriormente también desempeñó sus conocimientos profesionales como jefe de la Oficina de Gestión y Desarrollo de la Red Asistencial EsSalud Ica y otros.

VIDEO RECOMENDADO