El Club Deportivo y Cultural de Medicina celebra con inmenso orgullo su reciente título de Campeones de la Categoría U15 tanto en damas como en varones, en la Liga Deportiva Distrital Mixta de Basketball de Ica. Este logro destaca el esfuerzo y dedicación de los jóvenes deportistas.

Talento iqueño

Los chicos y chicas mostraron un talento excepcional, defendiendo cada canasta con pasión y determinación. El triunfo no solo es un reflejo de su arduo trabajo, sino también de la sólida formación que se les ofrece desde las bases del mencionado club.

“Este triunfo es de ustedes y nadie se lo quita. ¡Vamos Medicina, campeón!” fueron las palabras de aliento del entrenador profesional, Victor Rivera, quien destacó la entrega de los jugadores y el apoyo incondicional de los padres de familia, quienes fueron una pieza clave.

Desde el comienzo del Campeonato U15 en las categorías de damas y varones, los deportistas del Club de Medicina demostraron su dominio en la cancha, logrando destacarse en cada enfrentamiento. A lo largo de este torneo organizado por la Liga Deportiva Distrital Mixta de Basketball de Ica, los representantes mostraron una evolución constante, superando a equipos de alto nivel como Bilis, Winners, Montecarlos, Oasis, Edén, entre otros.

Desde el mes de julio, el equipo se mantuvo en los primeros lugares de la tabla, y tras meses de esfuerzo, entrenamientos y sacrificios, lograron alzar la copa y ganar las ansiosas medallas que les dan el título de campeones. Los partidos se disputaron en diversas canchas, incluyendo el Coliseo Cerrado de Ica, un escenario emblemático que fue testigo de la fuerza y garra de los jugadores.

