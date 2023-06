Helmut Jerí Pabón nació en Lima en 1982, se fue desde muy pequeño a vivir a Coracora, Parinacochas, en Ayacucho, hasta los 13 años. A partir de esa edad se viene a vivir a Ica, donde se ha establecido. Es abogado, docente y gestor cultural, dirige el proyecto sobre innovaciones educativas “Tarpuy”, es un proyecto de lectura, talleres de escritura, narración oral, y temas afines, lo empezó desde el año 2007, ha recorrido buena parte del país con este proyecto y también pudo desplegarlo en países como El Salvador y México.

Obras

Ha publicado dos cuentos en castellano y quechua: “Árbol y Niño” (2023) y “Oveja y Niño” (2022). Las ilustraciones de estos libros están a cargo de Pamela Monzón (Cusco) y la traducción al quechua fue realizada por Luis Alberto Medina (Ayacucho). La tercera entrega de esta saga saldrá para fines de este año.

Helmut nos habla de como nació la idea de escribir esta saga de cuentos bilingüe.

“Vengo del ande, donde mis ancestros arribaron huyendo -seguramente- de una Europa en crisis, buscando nuevos horizontes para echar sanas raíces. Y en ese lugar, donde viví la mejor infancia posible, también me hice escritor, nutrido e inspirado por la inmensurable belleza de esa acuarela que es el paisaje serrano, por eso, en cada una de las cosas que escribo hay algo de mi pueblo, sin embargo, tenía la deuda de escribir un libro completamente situado en mi terruño, con sus parajes verdes, sus costumbres, su lengua y su gente, y pude hacerlo a través de una saga infantil cuyo pequeño protagonista simboliza toda la bondad e inocencia que habita en los corazones andinos”, señaló Helmut Jerí.

Sus otros títulos son “El rostro del amor” (2002), “La última estación” (2008), “Culpable: La noche” (2010), “El deseo de Berenice” (Perú - México 2013), “Monólogo de un animal silvestre” (2015), “Titanes” (2018), “La última estación”, “Vicente quiere una mascota”, “Ciudad Gato” (2020), “Salomón va al mercado” y “Ruidos a la medianoche” (ambos cuentos formaron parte del programa Aprendo en Casa del Ministerio de Educación - Sección Educación Básica Especial - 2020). Ha sido incluido en la Nueva Antología de Poesía Latinoamericana, publicada por el Fondo de Cultura Económica de México el 2022. Asimismo, aparece en Aranvilka, muestra de narrativa iqueña contemporánea de El Conde Plebeyo Editores, donde participan 24 autores que viven en Ica.

Trayectoria

Ha participado en diversos festivales y eventos de Literatura dentro y fuera del Perú entre los que podemos mencionar: Encuentro internacional de escritores Goya (Argentina – 2011); Festival Internacional de Poesía (El Salvador – 2010); Festival de Poesía Patio Azul (Chavín – Perú 2012); Festival Internacional de Poesía Cielo Abierto ( Barranca – Lima 2007, 2008 y 2010); Festival Internacional de Poesía País Imaginario ( Lima - 2007); Feria Internacional del Libro de Lima (2006); Encuentro Nacional de Escritores Manuel Jesús Baquerizo (Ica 2005, San Pedro de Llocc – 2010).

Dos de sus poemas: Oda a la paz y Viva la guerra han sido musicalizados por la soprano Estadounidense Bethany Battafarano y llevados a concierto por el Cedar Cultural Center de Minneapolis (USA-2017). Por la banda limeña La Mila los poemas: Camaleón y Fragmento náufrago y por la banda iqueña Black & White el poema: Gato.

Asimismo, durante 4 años participó en Hablemos dijo Lemos con César Panduro en el radio Amauta.

Por último, le preguntamos ¿cuál de sus obras fue su mayor logró? y nos dijo: “Elegir un libro es como elegir un hijo, es complicado, cada uno tiene sus propias virtudes y falencias, cada uno en determinado momento nos regala un estado de felicidad, algunos traen más logros que otros, otros más anécdotas, en ese sentido diría que mi novela “El deseo de Berenice” es especial porque me abrió muchas puertas, me permitió ser publicado por primera vez en el extranjero (México) y empezar un camino como narrador. Luego mis libros para niños lleva en cada uno el alma de mi hijo y la mía propia, del niño que sigo siendo. A pesar de todo ello, considero que aún no he escrito el libro que espero, es un proceso de madurez, llegará en el momento adecuado, por ahora va cocinándose en mi cabeza”.

VIDEO RECOMENDADO