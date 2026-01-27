La ciudad de Ica inicia una nueva etapa en la vida pastoral del Santuario del Señor de Luren con la llegada del padre José Luis Santa Cruz, quien ha sido nombrado nuevo párroco y superior del emblemático templo, uno de los principales símbolos de fe de la región.

Responsabilidad espiritual

La designación forma parte de las decisiones adoptadas durante el VI Congreso Capitular, espacio en el que se conformó la nueva comunidad pastoral que asumirá la conducción del trabajo religioso en la ciudad.

Junto al padre Santa Cruz, el equipo queda integrado por los sacerdotes Esteban Llona, Paul Roncal y Antonio Solórzano, quienes acompañarán la labor pastoral y comunitaria en el santuario.

Este nuevo grupo tendrá la responsabilidad de orientar espiritualmente a los fieles, fortalecer la vida parroquial y acompañar los distintos procesos religiosos en una etapa que busca ordenar, renovar y consolidar el trabajo pastoral en torno al Señor de Luren, una devoción profundamente arraigada en la identidad iqueña.

