La provincia de Ica dio un paso para la instalación de una nueva infraestructura militar con la entrega oficial de un terreno de 35 hectáreas al Ejército del Perú, predio donde se proyecta la construcción de un cuartel departamental en el sector La Tierra Prometida, a la altura del kilómetro 8 de la carretera a Carhuaz.

Base militar

La ceremonia contó con la participación del alcalde provincial de Ica, Carlos Reyes, regidores de la comuna, autoridades militares y representantes de diversas instituciones, quienes formalizaron la entrega del terreno que permitirá iniciar los procedimientos para el desarrollo del proyecto.

Durante la actividad, el comandante general de la Primera Brigada de Fuerzas Especiales, general de división Ricardo Rosado Zelada, destacó la importancia de este acto para fortalecer la presencia institucional del Ejército en la región.

“Es un momento trascendental para la ciudad de Ica, que va a permitir la presencia del Ejército hacia su comunidad y contribuir al desarrollo y, sobre todo, a la seguridad”, manifestó.

El alto mando militar confirmó que el futuro cuartel estará destinado al Arma Blindada y precisó que también contará con dependencias de ingeniería y de fuerzas especiales.

“Va a haber una dependencia de ingeniería, porque es parte del desarrollo, y asimismo una dependencia de fuerzas especiales que permitirá reforzar la seguridad”, señaló.

Rosado Zelada indicó que el terreno entregado comprende aproximadamente 350 mil metros cuadrados y explicó que la construcción se ejecutará de manera progresiva.

Durante la ceremonia también se reconoció a diversas autoridades por las gestiones realizadas para concretar la donación del terreno. Entre ellas figura el gobernador regional de Ica, Jorge Hurtado, por su participación en las gestiones que hicieron posible la cesión de las 35 hectáreas destinadas a la futura base militar.

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