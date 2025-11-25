El Gobierno Regional de Ica realizó la entrega oficial de un Módulo de Intervención Descentralizada (MID) a la Municipalidad Provincial de Ica, como parte del proyecto de seguridad ciudadana “Ica Segura”.

El nuevo módulo se ubica frente a la posta de El Huarango, en la zona de La Tierra Prometida, y servirá como punto estratégico para operaciones de vigilancia y respuesta rápida.

Cámaras inteligentes

El proyecto contempla la instalación de MID en diversos sectores de la provincia, entre ellos, Señor de Luren, León Arechua, Los Morales, Guardia Civil, Santa Rosa de Palmar, Las Casuarinas, Los Pollitos, Huacachina, La Tierra Prometida, y el cruce de San Joaquín. Todos estos módulos estarán interconectados con la central de monitoreo, permitiendo seguimiento en tiempo real de situaciones de riesgo y emergencias.

Como parte del proyecto, la región ha incorporado 485 cámaras inteligentes con reconocimiento facial y visión nocturna, además de 22 lectores de placas vehiculares instalados en puntos de alto flujo. A ello se suman unidades móviles, drones y altavoces distribuidos por la provincia.

El sistema incluye también 70 postes con botones de auxilio, además de un aplicativo móvil que permitirá a los ciudadanos denunciar, reportar incidentes e incluso transmitir video en tiempo real hacia la central C5.

En representación del gobernador regional de Ica, Jorge Hurtado, asistió el vicegobernador regional, Washington Sotelo, asimismo el jefe de la Región Policial Ica, general PNP Leiby Huamán Daza y otros funcionarios.

VIDEO RECOMENDADO