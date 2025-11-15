El Gobernador Regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado Herrera, realizó la entrega de seis televisores a la institución educativa “El Trébol”, ubicada en el centro poblado Santa Cruz de Villacurí, en el distrito de Salas.

Los equipos serán destinados a las aulas de nivel inicial y primaria, con el objetivo de incorporar herramientas tecnológicas que faciliten la enseñanza y promuevan un aprendizaje más interactivo y dinámico entre los estudiantes.

Reducen brecha educativa

Especialistas en educación destacaron que la introducción de recursos audiovisuales en las aulas permite mejorar la comprensión de los contenidos, fomentar la participación activa de los alumnos y diversificar los métodos pedagógicos disponibles para los docentes.

En Santa Cruz de Villacurí, donde los recursos educativos suelen ser limitados, este tipo de apoyo tecnológico representa una oportunidad para reducir la brecha educativa y garantizar que los estudiantes accedan a contenidos de calidad en igualdad de condiciones con centros urbanos.

