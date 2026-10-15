La Universidad Privada San Juan Bautista (UPSJB) formalizó la entrega de 07 Monitores de Latidos Fetal en beneficio de la Red Asistencial Ica de EsSalud, mediante la firma de actas en el marco del convenio específico de intercambio prestacional y el Plan de Trabajo 2026.

Atención integral

Durante el acto protocolar, el rector de la UPSJB, Dr. Alfredo Mendieta Leyva, hizo entrega de los equipos biomédicos al Mg. Javier Muñante valle, administrador de la Red Asistencial Ica.

Los nuevos equipos están orientados a garantizar un monitoreo oportuno y preciso de la salud materno-perinatal, fortaleciendo la atención integral de las gestantes que acuden a los diversos centros asistenciales de la institución.

Al respecto, el Dr. Roberto Almeida Donaire, gerente de EsSalud Ica, señaló que este equipamiento no solo refuerza la capacidad operativa de los especialistas en Obstetricia y Ginecología, sino que impacta de manera directa en el bienestar de las pacientes y sus bebés, permitiéndonos brindar una atención cada vez más oportuna.

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