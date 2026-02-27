Cientos de personas que permanecían varadas en la carretera Panamericana Sur, a la altura del distrito de Ocucaje, recibieron apoyo alimentario luego de los huaicos que interrumpieron el tránsito en la vía nacional.

Apoyo en la zona

La Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Ica coordinó con la empresa privada Sun Fruits Exports S.A. la entrega de uva de mesa para los viajeros afectados por la emergencia.

La fruta fue trasladada hasta el tramo de la vía donde permanecían detenidos tráileres, camiones y buses interprovinciales, cuyos pasajeros no podían continuar su trayecto debido a la caída de lodo y piedras.

El apoyo fue distribuido entre los ciudadanos que aguardaban la rehabilitación de la carretera, en medio de las dificultades generadas por el bloqueo temporal de la vía.

