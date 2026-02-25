El tránsito vehicular permanece restringido a un solo carril en el kilómetro 337 de la carretera Panamericana Sur, en el distrito de Ocucaje, en la provincia de Ica, tras la ocurrencia de nuevos huaicos que han afectado la vía principal, generando congestión en ambos sentidos.

Huaico en la zona

De acuerdo con el reporte emitido a las 7:19 de la mañana del 25 de febrero, el deslizamiento de lodo y piedras impide el libre tránsito y obliga a conductores a circular con extrema precaución. En la zona continúan desplazándose cientos de tráileres, buses interprovinciales, cisternas y otros vehículos de carga pesada, además de camionetas y unidades particulares.

La reducción de la vía a un solo carril ha provocado demoras considerables, especialmente en el transporte de carga y pasajeros que se dirige hacia la ciudad de Ica y otras localidades del sur del país.

Recomendaciones a los conductores

Reducir la velocidad.

Mantener una distancia prudente entre vehículos.

Acatar las indicaciones de las autoridades y policía en la zona.

Las autoridades locales y equipos de emergencia monitorean la situación mientras se evalúan trabajos para la limpieza y habilitación total de la vía.

VIDEO RECOMENDADO