Un caso de envenenamiento de animales domésticos fue denunciado por una ciudadana en el distrito de Subtanjalla, provincia de Ica, luego de que sus dos perros de raza schnauzer perdieran la vida tras la ingesta de veneno.

Crueldad animal

De acuerdo con la denuncia ciudadana, el hecho se habría registrado alrededor de las 8:40 de la mañana en la tercera etapa de la urbanización La Florida. La propietaria manifestó su indignación y pidió que lo ocurrido se difunda públicamente para que las autoridades investiguen.

La denunciante precisó que ambos canes tenían dueño y eran considerados mascotas de su hogar, por lo que expresó su dolor ante la pérdida de sus animales de compañía.

Este hecho vuelve a poner en evidencia la preocupación ciudadana por la protección de los animales domésticos. En el Perú, la Ley N.º 30407, Ley de Protección y Bienestar Animal, establece disposiciones para su protección y contempla sanciones para actos de crueldad animal.

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