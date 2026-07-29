Dos perros murieron tras ser envenenados en el sector Villa El Guayabo, en la provincia de Ica, hecho que ha generado indignación entre los vecinos, quienes denuncian que este tipo de ataques contra animales se viene repitiendo desde hace varios meses.

Crueldad animal

De acuerdo con los residentes, los canes fueron encontrados aún con vida, agonizando y expulsando abundante espuma por el hocico, claros síntomas de intoxicación. Pese a los esfuerzos por auxiliarlos, ambos murieron poco después. Un tercer perro que también habría ingerido el veneno logró sobrevivir.

Los vecinos señalaron que no se trata de un hecho aislado, pues aseguran que en los últimos meses varias mascotas del sector han muerto en circunstancias similares, lo que mantiene en alerta a las familias que tienen animales de compañía.

Ante esta situación, hicieron un llamado a las personas que cuentan con cámaras de videovigilancia en la zona para que revisen sus grabaciones y puedan aportar información que permita identificar a los responsables de estos actos de crueldad animal.

Asimismo, solicitaron la intervención de las autoridades para investigar lo ocurrido, sancionar a los responsables y reforzar la vigilancia en el sector con el fin de evitar que continúen registrándose nuevos casos.

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