Con el objetivo de promover la integración regional y el fortalecimiento de los lazos comerciales y culturales, la Municipalidad Provincial de Ica, invitó a la ciudadanía a participar en la I Feria de Integración “Expo Productores Ayacucho”, que se desarrollará hasta hoy sábado 9 de agosto en la Av. San Martín, frente al centro comercial Plaza del Sol.

Productos naturales

Durante la feria, emprendedores de la región Ayacucho ofrecerán una variada gama de productos representativos de su tierra, destacando por su calidad, tradición y valor agregado.

Entre los productos que se podrán encontrar figuran: chocolates artesanales, café orgánico, manteca de cerdo 100 % natural, cerveza artesanal elaborada a base de quinua, el tradicional pan “wawa”, ponche de sacha inchi, maca negra, entre otros artículos naturales y gourmet.

La actividad se realizará en el frontis de las oficinas de la Gerencia de Desarrollo Económico y Seguridad Ciudadana, y estará abierta al público hasta hoy sábado 9 de agosto desde las 9:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

La “Expo Productores Ayacucho” no solo busca generar espacios de comercialización para los productores ayacuchanos, sino también fomentar el intercambio cultural y económico entre ambas regiones.

