Estudiantes del colegio San Ignacio School, en Ica, participaron en una capacitación práctica sobre el uso de la Línea 119, un servicio gratuito de mensajería diseñado para situaciones de emergencia, especialmente cuando las redes de telefonía colapsan por desastres naturales.

Mensajes de voz

La jornada, organizada por la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ica, tuvo como objetivo fortalecer la cultura de prevención entre los escolares, brindándoles herramientas concretas para actuar ante una eventual crisis.

Durante la actividad, los alumnos no solo recibieron información teórica sobre la importancia del servicio, sino que también participaron en ejercicios prácticos que simularon escenarios reales de emergencia. Estas dinámicas permitieron a los estudiantes experimentar cómo funciona la Línea 119 y cómo puede ser una vía clave de comunicación cuando las llamadas convencionales no están disponibles.

El servicio permite dejar mensajes de voz para familiares y contactos en caso de desastre, asegurando que la comunicación se mantenga incluso cuando las redes tradicionales fallan.

VIDEO RECOMENDADO