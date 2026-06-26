La Contraloría advirtió que la obra del estadio José Carlos Mariátegui, ubicado en el centro poblado de La Venta, distrito de Santiago (Ica), permanece paralizada y no ha cumplido su finalidad pública, pese a que se desembolsaron más de 3 millones de soles para su ejecución.

Alerta en control

El gerente regional de Control de Ica, David Quiroga, informó que la entidad viene realizando el seguimiento al proyecto desde el año 2023 debido a las irregularidades detectadas durante su ejecución.

Según explicó, la obra fue licitada por la Municipalidad Distrital de Santiago el 31 de diciembre de 2020 con un presupuesto inicial de aproximadamente S/ 2,8 millones y un plazo de ejecución de 150 días calendario. Sin embargo, debido a ampliaciones de plazo y modificaciones presupuestales, el monto final superó los S/ 3,08 millones.

Quiroga detalló que el contratista abandonó la obra en marzo de 2023 y que posteriormente se produjo el colapso de parte de la tribuna, situación que motivó la intervención de la Policía Nacional.

De acuerdo con la evaluación realizada por la Contraloría, las fallas estarían relacionadas con deficiencias en los procesos constructivos empleados durante la ejecución del proyecto.

“Lo que encontramos es que no se siguieron adecuadamente los procedimientos técnicos de construcción. La infraestructura no cumplió con los estándares necesarios y terminó presentando daños estructurales”, explicó el funcionario.

Uno de los aspectos más preocupantes señalados por la Contraloría es que, tras el abandono de la obra, el Estado únicamente pudo aplicar la penalidad máxima establecida en el contrato, equivalente al 10% del monto contractual.

Esto significa que de los más de S/ 3 millones desembolsados, apenas se logró recuperar una fracción del total invertido, mientras que la infraestructura permanece inutilizable.

“Se ha pagado una obra que no cumplió con su finalidad pública. El estadio no puede ser utilizado por la población para el objetivo para el cual fue construido”, sostuvo Quiroga.

EL DATO: El gerente regional anunció que la institución iniciará un proceso de auditoría para determinar responsabilidades en torno a la ejecución y supervisión del proyecto.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO