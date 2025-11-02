La Dirección Regional de Educación (DRE) de Ica reconoció a los estudiantes que obtuvieron los primeros lugares en la etapa regional de los concursos nacionales José Faustino Sánchez Carrión y José María Arguedas, promovidos por el Ministerio de Educación.

Talento iqueño

Durante la ceremonia, organizada por la Dirección de Gestión Pedagógica de la DRE Ica, se entregaron medallas, trofeos, certificados y estandartes a los escolares, quienes asistieron acompañados por sus docentes asesores. Algunos de los participantes realizaron intervenciones alusivas a las figuras de Sánchez Carrión y Arguedas, cuyos legados inspiran ambos certámenes.

Los concursos buscan fortalecer las competencias comunicativas, el pensamiento crítico y la creatividad literaria de los estudiantes, además de fomentar el vínculo con la historia, la literatura y la identidad cultural del país.

El Concurso Nacional de Discurso y Ensayo José Faustino Sánchez Carrión, creado durante el bicentenario del prócer, promueve la interpretación y valoración de su obra y pensamiento a través de producciones orales y escritas.

Por su parte, el Premio Nacional de Narrativa y Ensayo José María Arguedas impulsa la creación literaria y el análisis crítico inspirados en la obra del escritor andahuaylino, figura esencial de la literatura peruana por su mirada sobre el mundo andino y la interculturalidad.

Con este reconocimiento, la región Ica destaca el talento y la dedicación de sus estudiantes en competencias académicas que trascienden el aula y refuerzan el valor de la expresión escrita y oral en la formación educativa.

VIDEO RECOMENDADO