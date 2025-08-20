Con destacadas presentaciones orales y escritas, estudiantes de instituciones educativas públicas y privadas de Ica participaron en la etapa UGEL del Concurso Nacional de Discurso y Ensayo “José Faustino Sánchez Carrión”, desarrollado con el objetivo de fomentar la lectura crítica, la argumentación y el pensamiento reflexivo entre escolares.

Habilidades académicas

El evento reunió a alumnos de secundaria, quienes compitieron en la categoría “A”, exponiendo ensayos y discursos preparados en base a temas de relevancia social y educativa. Los participantes demostraron dominio del lenguaje, seguridad al hablar en público y una sólida capacidad de análisis.

La apertura del concurso estuvo a cargo de la directora encargada de la UGEL Ica, Mag. Mariela Fuentes Romero, quien alentó a los estudiantes a continuar desarrollando sus habilidades comunicativas y académicas.

El jurado calificador estuvo conformado por la regidora provincial de Ica, Mag. Leydy Loayza Mendoza, y el Mag. Neycer Gavilan Curi, quienes evaluaron los trabajos de los estudiantes considerando contenido, estructura, argumentación y expresión oral.

El evento se realizó en el auditorio de la institución educativa Antonia Moreno de Cáceres, cedido para la ocasión.

