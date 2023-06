El ciudadano Marcos Antonio Fajardo Huaroto de 47 años, ha denunciado presuntos actos irregulares en un proceso judicial. Él fue confundido con otra persona y sometido a detenciones arbitrarias continúas, gastando miles de soles en su defensa legal, por lo que ha pedido una indemnización, pero increíblemente se pretende archivar su caso.

Años de perjuicio

Señaló que existe una denuncia interpuesta por la ciudadana Marya Ysabel Villamares Gutiérrez por pensión de alimentos contra Antonio Fajardo Huaroto, en el documento solo figura un nombre y por ello fue detenido por las autoridades policiales en los años 2006, 2011, julio del 2018 y diciembre del 2020, e ingresado al calabozo soportando la calamidad.

Explicó que la persona denunciada es Pedro Antonio Fajardo Huaroto y él es Marco Antonio Fajardo Huaroto, y a pesar que la denunciante afirmó que él no era el acusado, las detenciones en su contra continuaban por lo que tuvo que gastar miles de soles en contratar abogados y otros, dejando de velar por sus tres menores hijos, ya que llevaba el ingreso económico de manera diaria a su hogar, por su trabajo como chófer de combi.

“Me encerraron cuatro veces porque se confunden de persona. Soy un humilde chófer de combi y una vez me bajaron del carro como 20 policías como si fuera criminal y me llevaron a la carceleta, he dormido días en el piso sin comer y junto a los delincuentes, mientras mi familia juntaba dinero para contratar un abogado. Mi caso ha estado en varios juzgados y Jeanfranco William Pinto Hernández y Miguel Díaz Chirinos han cometido un abuso”, declaró.

Enfatizó que entabló un proceso judicial en contra de Jeanfranco William Pinto Hernández y Miguel Díaz Chirinos por indemnización por daños y perjuicios a la persona y daño moral, sin embargo, el 25 de mayo del 2023, la jueza Claudia Cuestas Alvarado del Tercer Juzgado Civil de Ica, habría emitido un fallo judicial que pretendería archivar el caso.

El ciudadano sostuvo que los jueces ordenaron su captura sin evaluar de manera exhaustiva el proceso y los imputados “Si fuera un caso erróneo hubiera sido solo una vez, pero son cuatro veces que me han privado de mi libertad y exijo que me indemnicen por todas estas décadas de daño moral que me han causado, pero los jueces como son amigos se ayudan y quieren archivar mi caso, pido a la Oficina de Control de la Magistratura que intervenga”, finalizó.

