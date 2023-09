El ex regidor de la Municipalidad Distrital de Salas Guadalupe, Feliciano Huayta Ojeda, denunció que fue masacrado a golpes por parte de su hermano Jose Casimiro Huayta Ojeda. El denunciante refirió que personal de serenazgo de la actual gestión municipal estaría involucrado en el delito.

Graves golpes

“El señor Oncebay con serenazgo y una persona que es mi hermano me han agredido brutalmente, no les he faltado el respeto, pero vino hasta mi domicilio a dos kilómetros del sector de Barrio Chino y me han golpeado, no es función del serenazgo apoyar actos delictivos, y ahora la persona dice que tiene el poder” declaró en una transmisión en vivo en la red social Facebook, donde mostró las fuertes imágenes que evidenciaban su rostro ensangrentado, con moretones, rasguños y lesiones graves, por los severos ataques físicos.

Explicó que el sujeto ingresó a su vivienda sin autorización, donde le propinó los severos golpes en su cabeza, por lo que tuvo que huir y esconderse en un descampado para poner a buen recaudo su integridad física.

VIDEO RECOMENDADO