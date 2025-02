La ciudadana Fanny Olivares, madre de la joven Ericka Hernández Olivares (28), quien fue asesinada el 22 de setiembre del 2023, exige que el autor material sea extraditado al Perú, ya que fue capturado en el país de Colombia. Se trata del homicida Dago Martínez, alias “Negrito”.

Muerte violenta

El Poder Judicial condenó a 21 años de pena privativa de la libertad contra las ciudadanas venezolanas Braysmary Michelle Lugo Martínez y Eidelyn del Valle Berrío Gonzales, ambas de 21 años, responsables del secuestro y asesinato de la joven enfermera. Ellas fueron quienes ordenaron al sicario, que acabe con la vida de la joven madre.

“Falta que caiga el asesino, el autor del crimen que le quitó la vida a mi hija. El tal “negrito”, que su nombre es Dago Martínez, me enteré que el criminal estaba en Colombia, familiares me dijeron que había caído preso en Colombia y yo hable con un comandante PNP que llevaba primero el caso de mi hija, pero ya fue enviado a Lima, y le pregunte como puedo hacer, y me dijo el comandante que ya lo habían trasladado a Lima, he dio varias veces a la Divincri para hablar con el nuevo comandante y solo me decían que estaba ocupado, que no estaba, o que el caso lo llevaba el Poder Judicial”, declaró la madre de Ericka Hernández.

Indicó que hasta la fecha no es atendida por el mando policial a cargo de la Divincri Ica, además que ha tenido conocimiento que el criminal se encuentra recluido en un penal de Colombia, ella señaló que en la sede policial solo le dicen que debe ser procesado por la Interpol, pero no es escuchada.

Por su parte el abogado, Dr. Abdon Abraham Espino Baldiño, detalló sobre el proceso judicial tras el asesinato de Hernández Olivares. El letrado brindó la asesoría legal gratuita a la familia.

“Se ha logrado una primera etapa que es la culminación del juicio, que primero fue la menor de edad condenada a 10 años en el centro de rehabilitación de Maranga en Lima y segundo las adultas venezolanas, condenadas a 21 años 8 meses de cárcel y la reparación civil de 80 mil soles. Se ha logrado demostrar la culpabilidad de las coautoras, que no mataron a Ericka, pero mandaron el mensaje por celular al tal “negrito” para que la mate. Este tal “negrito”, tiene las ordenes de capturas activadas, tiene la prisión preventiva con orden de internamiento penal en Ica, ya que fue el autor material que se llevó a la señorita Ericka de la calle Chiclayo en un mototaxi hasta Subtanjalla, donde le dio un disparo en el cráneo”, enfatizó.

