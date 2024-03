Ayer, llegó la ministra de Educación, Miriam Ponce Vértiz, a la provincia de Ica para realizar actos protocolares y entrega de mobiliario en instituciones educativas, sin embargo, su paso por la región Ica causó críticas, debido a la precariedad de los colegios en varios distritos, que esperan por más de una década la reconstrucción.

Estudian bajo calaminas

“Estamos visitando varias escuelas por el inicio del Año Escolar 2024, se ha donado mobiliario y ha sido entregado, estamos en proceso de visitar colegios, recogiendo la información, y estamos articulando con los municipios”, dijo la titular del Minedu.

En las primeras horas de la mañana, se dirigió a la Institución Educativa San Luis Gonzaga de Ica, donde encabezó un acto protocolar por el inicio de clases, sin embargo, no supervisó el auditorio del emblemático colegio, que esta totalmente dañado y abandonado hace más de 5 años.

Ponce Vértiz se desplazó hasta el distrito de Los Aquijes, donde tras realizar entrega de mobiliario a un colegio, fue presionada por los padres de familia de otras sedes escolares a que evidencie la realidad de las demás escuelas. Por ello, llegó hasta La I. E. José Huamán Girao, en el centro poblado El Arenal, donde a pesar de las altas temperaturas por más de 30 grados, los menores deben estudiar en aulas con techos de calamina.

“Es difícil trabajar en esas condiciones, solo hay un ventilador, y estas aulas queman, son 4 aulas de calaminas, también hay ambientes de arena y otros abandonados y dañados. Desde el año 2007 que se cayeron las aulas ha quedado así, no se construyen, los niños no soportan este calor, cada que cambia de gestión, en el GORE no avanza la obra, las condiciones son malas”, dijo un docente del mencionado plantel escolar, donde los menores estudian hasta las 3:30 de la tarde, pasando las horas a punta de calor, en medio de lo que califican “un horno”.

Los padres de familia no podían dejar pasar la oportunidad de que la representante del Gobierno Central en el sector Educación pueda tomar en cuenta sus pedidos, por ello también se trasladaron hasta el colegio de nivel primaria N°22313 en el mismo distrito aquijeño. En esa sede escolar la situación podría ser más peligrosa debido a que estudian niños y niñas y también están en aulas deterioradas, con techos de calamina, donde deben soportar la sofocante sensación térmica.

“Hace año pedimos nuevas aulas, son más de 600 niños que estudian aquí y siempre solo las autoridades hacen promesas, las aulas tienen paredes de madera, techos de calamina, y son los niños los más afectados, los padres son de escasos recursos económicos y como sea nos arreglamos para comparar un ventilador o algo”, dijo la madre de familia, Rosario Nieto.

