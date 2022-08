Decenas de vecinos en la urbanización Jardines del Edén, en el sector de Cachiche (Ica), exigen a una conocida empresa inmobiliaria, la correcta instalación y desemboque del desagüe que esperan por años, ya que actualmente las aguas servidas son acumuladas en un pozo séptico a pocos metros de sus casas.

Disconformidad en la zona

Alfredo Quintanilla Grimaldo, propietario en la zona, enfatizó que se compraron hasta 98 viviendas en el lugar a la empresa Llaxta, dentro de los compromisos se manifestó que se realizarían trabajos para que las aguas residuales sean vertidas en una laguna de oxidación en Cachiche, sin embargo, hasta la actualidad las aguas servidas se acumulan en pozos sépticos, lo que ellos califican como un foco infeccioso.

“Estamos afrontando un serio problema respecto al destino de las aguas residuales de cada una de las viviendas, son más de 120 casas y actualmente viven 98 familias que hacen uso del desagüe. La empresa Llaxta está incumpliendo con una serie de puntos, acuerdos y obligaciones, como es la disposición de las aguas servidas que en estos momentos se están acumulando en la parte posterior de la urbanización y es un foco infeccioso ya que aquí viven niños, personas adultas y prácticamente es una laguna de oxidación la que se está formando”, declaró.

La versión fue respalda por los moradores quienes indicaron haber pagado más de 120 mil soles por la adquisición de su vivienda, ellos señalaron que en varias oportunidades se ha cursado documentación a la mencionada empresa, expresando mediante cartas de reclamos la insatisfacción por las condiciones poco saludables, ya que la zona que sirve de recepción de los desechos es un foco infeccioso nocivo sobre la salud de las familias de la urbanización y zonas aledañas, porque se generan olores fétidos, de igual modo es un impacto negativo al medio ambiente.

Asimismo, argumentaron que se iniciaron trámites ante la EPS Otass Emapica, con la finalidad de que se puedan unir las tuberías hacia una red de alcantarillado de una urbanización vecina, sin embargo, no hay avances significativos sobre el petitorio, por lo que temen que ante el crecimiento poblacional de la urbanización colapse el pozo séptico que ya lleva más de dos años, el mismo que representa un peligro en caso alguna persona pueda caer sobre las aguas negras, ya que no cuenta con un cerco perimétrico para que la población no circule.

Ellos exigen la presencia urgente de los ejecutivos de la empresa Llaxta, para que se dispongan medidas sobre la correcta canalización de las tuberías de desagüe.